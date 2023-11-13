На рынке ипотеки образовался перекос: Как изменятся цены на квартиры Риелторы ждут падения цен на вторичном рынке. Связано это в том числе с растущей разницей ставок по ипотеке на первичное и вторичное жильё. Но ожидаются и другие изменения в расстановке сил на рынке недвижимости. Что будет с ценами на новостройки и вторичное жильё? 12 ноября, 22:41 Риелторы рассказали, как изменятся цены на квартиры. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Прогноз цен на новостройки

Сейчас спрос на новостройки поддерживается льготной ипотекой и программами от застройщиков. В октябре он на 11% был выше, чем в сентябре. С начала года спрос увеличился на 40%. Это произошло в связи с тем, что многие ускорились со сделками на фоне ужесточения условий кредитования. Такие цифры привёл директор направления "Новостройки" агентства "Инком-недвижимость" Валерий Кочетков.

— В ближайшем месяце провала спроса мы также не ожидаем. Доля ипотеки в сделках велика. Часть покупателей из вторичного сегмента (где нет льготной ипотеки и ставки по кредитам уже заградительные) переходит в первичный. Многим важна не конечная цена объекта, а подъёмный ежемесячный платёж. Но увеличение первоначального взноса и ужесточение условий кредитования, безусловно, повлияют на первичный рынок, и в 2024 году возможно сокращение продаж на 35–40%, — рассказал Валерий Кочетков.

При этом, по его прогнозам, падение цен на новостройки пока маловероятно. Первичному рынку сложно снижать цены. Себестоимость строительства не может уменьшаться на фоне инфляции, при проектном финансировании кредиты дорожают в связи с повышением ключевой ставки. В дальнейшем, после 2024 года, снижение цен тоже под вопросом. Дело в том, что темпы строительства будут сохраняться в соответствии с текущими графиками (их нельзя изменить одномоментно) и начатые проекты введут в срок.

Новостройки не будут дешеветь. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

По итогам 2024 года, считает Валерий Кочетков, если объёмы реализации сократятся значительно, планы возведения будут пересмотрены: возможно, рынок откинет на 8–10 лет назад. То есть и строительство, и продажи уменьшатся до уровня 2015–2017 годов.

— Первичный сегмент дорожает, и сильно. Особенно доступные и бюджетные объекты. Например, та студия, что продавалась в Красногорском районе Московской области в июне за 4 500 000 рублей, сейчас стоит уже около 5 300 000 рублей. Это плюс 800 000 рублей, около 18% прироста к цене. Конечно, так дорожают в процентном отношении не все, а самые ликвидные объекты. На двух- и трёхкомнатные квартиры индексация была не столь велика, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Если же говорить об ИЖС, то индексация, по словам Максима Лазовского, и вовсе отложена до нового строительного сезона. Пока цены зафиксированы, но в марте также прибавят 10–15% из-за роста стоимости материалов и удорожания строительных работ.

Прогноз цен на вторичное жильё

Цены на вторичном рынке будут снижаться. Фото © ТАСС / Наталья Гарнелис

Пока цены не снижаются, поскольку на рынке по-прежнему недостаток предложения. В условиях дефицита стоимость квартир не уменьшается. Так охарактеризовал ситуацию директор направления "Вторичный рынок" агентства "Инком-недвижимость" Сергей Шлома.

— Мы ожидали снижения спроса в октябре в связи с подорожанием жилищных кредитов. Но на вторичке большинство сделок альтернативные, когда клиенты берут ипотеку только для доплаты при улучшении жилищных условий. Так что в целом для вторичного рынка рост ставок по кредитам не является катастрофой. С другой стороны, люди понимают, что высокие ипотечные ставки — не навсегда, что через какой-то период времени они снизятся и можно будет реструктуризировать кредит. Сегодня покупатели на вторичном рынке — это в основном те, кому необходимо решить квартирный вопрос, — объяснил Сергей Шлома.

Он отметил, что ослабление спроса неизбежно. В следующем году активность покупателей будет приблизительно на 30% ниже нормы. Затем начнёт формироваться отложенный спрос, который по законам рынка через некоторое время выльется в новый подъём. Это уже наблюдалось неоднократно.

— Вторичка отреагирует на ослабленный спрос понижением цен. Мы предполагаем, что цены будут находиться под давлением до тех пор, пока сохраняется такая высокая ключевая ставка. Но резкого удешевления не произойдёт. Хотя бы потому, что сейчас явный недостаток предложения. Объекты будут пополнять экспозицию постепенно, а продавцам нужно время, чтобы сориентироваться на рынке и назначить актуальные цены. По нашим прогнозам, до конца этого года и в начале следующего стоимость вторичных лотов будет находиться на прежнем уровне, снижение возможно не раньше весны 2024 года, — убеждён Сергей Шлома.

На вторичном рынке в ценовых сегментах бизнес и премиум в октябре произошёл спад активности покупателей. Если сравнивать количество обращений в летние месяцы и в сентябре с числом запросов в октябре, то мы увидим снижение на 10–15%. В ноябре спрос пока не увеличивается. Но, возможно, по итогам месяца цифры будут другие, так как обычно к концу года активность покупателей растёт. Такие данные привела руководитель направления "Продажи" компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова.

— Объём предложения снижается, и этому способствовали не только высокий спрос и увеличение количества сделок в течение предыдущего квартала. Некоторые собственники из-за падения рубля и неопределённости не готовы продавать и сняли с продажи свои квартиры. По-прежнему отмечаем нехватку качественного и ликвидного предложения на рынке. Некоторые продавцы на этом фоне подняли стоимость (в среднем на 5–10%, зависит от объекта). Либо они просто не торгуются. В дальнейшем спрос будет ослабевать и, скорее всего, цены начнут корректироваться и понижаться, — пояснила Виолетта Хачатурова.

Она добавила, что большая часть из актуального предложения, особенно по завышенным ценам, по-прежнему останется нереализованной. И в целом продавцам через пару месяцев будет гораздо сложнее продать недвижимость, если они не будут готовы к диалогу, дисконту или пересмотру стоимости.

Авторы Нина Важдаева