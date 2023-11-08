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Определился новый уровень курса рубля: О чём сигнализирует доклад Центробанка

Экономисты обратили внимание на несколько важных аспектов в новом докладе Центробанка. В частности, стала понятна динамика курса рубля. На каких уровнях, по прогнозам финансистов, закрепится российская валюта и сколько будет стоить доллар?

8 ноября, 10:49
<p>Экономисты рассказали, о чём сигнализирует доклад Центробанка. Обложка © LIFE / Александр Шалгин</p>

Экономисты рассказали, о чём сигнализирует доклад Центробанка. Обложка © LIFE / Александр Шалгин

В ежеквартальном докладе говорится о том, что инфляционное давление на экономику значительно усилилось. Прогноз по коридору значений инфляции в 2023 году ЦБ РФ повысил до 7–7,5% (прошлый прогноз предполагал инфляцию в 6–7%). Из этого следует, что ДКП ЦБ РФ будет оставаться жёсткой. Это значит, что снижения ключевой ставки и банковских процентных ставок не следует ожидать ранее четвёртого квартала 2024 года. Так прокомментировал ноябрьский доклад регулятора экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— ЦБ РФ по-прежнему намерен снизить инфляцию до целевого уровня в 4% к концу 2024 года. Это значит, что и в следующем году возможны повышения ключевой ставки. Для курса рубля повышение ключевой ставки — теоретически положительный фактор, но очень часто рубль на решения регулятора реагирует парадоксально. В первом квартале 2024 года он может быть в коридоре 91–96 рублей за доллар. Но есть вероятность, что весной 2024 года, в апреле-мае, доллар может снова пойти вверх в область 100 рублей, так как его уже больше не будут сдерживать за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров, считает Андрей Лобода.

Вообще, этим докладом ЦБ РФ фактически обновил макроэкономический прогноз, на основании которого и выстраивается денежно-кредитная политика государства. Согласно данным регулятора, сейчас инфляционное давление на экономику значительно усилилось, а побочным следствием роста ВВП стал и рост цен. Вместе с тем вклады стали выгоднее, и кредитование растёт высокими темпами. Однако же ЦБ продолжит определять траекторию ключевой ставки так, чтобы инфляция вернулась к целевым 4% до конца 2024 года. На эти моменты обратил внимание аналитик "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

Повышают ставки по уже выданным кредитам: В каких случаях банк может увеличить выплаты заёмщика

Повышают ставки по уже выданным кредитам: В каких случаях банк может увеличить выплаты заёмщика

В среднесрочной перспективе риск роста инфляции остаётся существенным. Главным образом, конечно, из-за усиления перегрева рынка труда, дополнительного смягчения бюджета и возможного замедления мировой экономики. А потому регулятор прогнозирует более высокую траекторию ключевой ставки, которая необходима, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года. В обновлённом прогнозе средняя за год ключевая ставка на 2023 год повышена до 9,9%, а на 2024 год — до 12,5–14,5% годовых. Но вот уже в 2025 году этот показатель снизится до 7–9% годовых, и в 2026 году — до 6–7%.

— Что касается курса рубля, то в докладе ЦБ про это говорится классическим языком: стоимость единицы национальной валюты в единицах валюты другого государства определяется в результате баланса рыночных сил, предоставляющих валюту и предъявляющих спрос на неё. Или, иными словами, балансом спроса и предложения. Связь между платёжным балансом и курсом нелинейна, опять же, со слов ЦБ. Мы предполагаем, что меры ЦБ и дополнительное введение ограничений на продажу валютной выручки удержит курс в районе 90 и стабилизирует волатильность национальной валюты, — добавил Сергей Раманинов.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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