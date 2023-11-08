Определился новый уровень курса рубля: О чём сигнализирует доклад Центробанка Экономисты обратили внимание на несколько важных аспектов в новом докладе Центробанка. В частности, стала понятна динамика курса рубля. На каких уровнях, по прогнозам финансистов, закрепится российская валюта и сколько будет стоить доллар? 8 ноября, 10:49 Экономисты рассказали, о чём сигнализирует доклад Центробанка. Обложка © LIFE / Александр Шалгин

В ежеквартальном докладе говорится о том, что инфляционное давление на экономику значительно усилилось. Прогноз по коридору значений инфляции в 2023 году ЦБ РФ повысил до 7–7,5% (прошлый прогноз предполагал инфляцию в 6–7%). Из этого следует, что ДКП ЦБ РФ будет оставаться жёсткой. Это значит, что снижения ключевой ставки и банковских процентных ставок не следует ожидать ранее четвёртого квартала 2024 года. Так прокомментировал ноябрьский доклад регулятора экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— ЦБ РФ по-прежнему намерен снизить инфляцию до целевого уровня в 4% к концу 2024 года. Это значит, что и в следующем году возможны повышения ключевой ставки. Для курса рубля повышение ключевой ставки — теоретически положительный фактор, но очень часто рубль на решения регулятора реагирует парадоксально. В первом квартале 2024 года он может быть в коридоре 91–96 рублей за доллар. Но есть вероятность, что весной 2024 года, в апреле-мае, доллар может снова пойти вверх в область 100 рублей, так как его уже больше не будут сдерживать за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров, — считает Андрей Лобода.

Вообще, этим докладом ЦБ РФ фактически обновил макроэкономический прогноз, на основании которого и выстраивается денежно-кредитная политика государства. Согласно данным регулятора, сейчас инфляционное давление на экономику значительно усилилось, а побочным следствием роста ВВП стал и рост цен. Вместе с тем вклады стали выгоднее, и кредитование растёт высокими темпами. Однако же ЦБ продолжит определять траекторию ключевой ставки так, чтобы инфляция вернулась к целевым 4% до конца 2024 года. На эти моменты обратил внимание аналитик "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

В среднесрочной перспективе риск роста инфляции остаётся существенным. Главным образом, конечно, из-за усиления перегрева рынка труда, дополнительного смягчения бюджета и возможного замедления мировой экономики. А потому регулятор прогнозирует более высокую траекторию ключевой ставки, которая необходима, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года. В обновлённом прогнозе средняя за год ключевая ставка на 2023 год повышена до 9,9%, а на 2024 год — до 12,5–14,5% годовых. Но вот уже в 2025 году этот показатель снизится до 7–9% годовых, и в 2026 году — до 6–7%.

— Что касается курса рубля, то в докладе ЦБ про это говорится классическим языком: стоимость единицы национальной валюты в единицах валюты другого государства определяется в результате баланса рыночных сил, предоставляющих валюту и предъявляющих спрос на неё. Или, иными словами, балансом спроса и предложения. Связь между платёжным балансом и курсом нелинейна, опять же, со слов ЦБ. Мы предполагаем, что меры ЦБ и дополнительное введение ограничений на продажу валютной выручки удержит курс в районе 90 и стабилизирует волатильность национальной валюты, — добавил Сергей Раманинов.

Авторы Нина Важдаева