Силуанов ответил Лайфу, ждать ли снижения ставок по ипотеке

90% ипотеки в России выдаётся на льготных условиях, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос Лайфа, ждать ли снижения ставок.

"По льготной ипотеке у нас ставка не менялась: для семей с детьми 6%, льготная — 8%. Здесь никаких изменений не происходит. У нас первичная ипотека — 90% — это льготные программы. Если вы хотите получить льготную ипотеку, это можно сделать, если вы хотите купить жильё на первичном рынке. На вторичный рынок (льготная. — Прим. Лайфа) ипотека не распространяется, действуют рыночные ставки, более высокие", — отметил Силуанов в беседе с корреспондентом Лайфа.

Министр финансов Антон Силуанов ответил на вопрос Лайфа, ждать ли снижения ставок. Видео © SHOT

При этом министр признал, что разница между льготной ставкой по ипотеке и обычной остаётся серьёзной.