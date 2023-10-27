Силуанов ответил Лайфу, ждать ли снижения ставок по ипотеке
Силуанов: 90% ипотеки в России выдаётся на льготных условиях
90% ипотеки в России выдаётся на льготных условиях, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос Лайфа, ждать ли снижения ставок.
"По льготной ипотеке у нас ставка не менялась: для семей с детьми 6%, льготная — 8%. Здесь никаких изменений не происходит. У нас первичная ипотека — 90% — это льготные программы. Если вы хотите получить льготную ипотеку, это можно сделать, если вы хотите купить жильё на первичном рынке. На вторичный рынок (льготная. — Прим. Лайфа) ипотека не распространяется, действуют рыночные ставки, более высокие", — отметил Силуанов в беседе с корреспондентом Лайфа.
Министр финансов Антон Силуанов ответил на вопрос Лайфа, ждать ли снижения ставок. Видео © SHOT
При этом министр признал, что разница между льготной ставкой по ипотеке и обычной остаётся серьёзной.
Напомним, накануне в ходе встречи с президентом РФ молодые учёные пожаловались на неподъёмные ставки по ипотеке, тогда Владимир Путин пообещал проработать вопрос о льготах на покупку жилья для работников космической отрасли. При этом глава государства напомнил, что власти ввели целый ряд льгот для разных категорий россиян.
ТАСС / Сергей Коньков