Не бойтесь банка: Юрист объяснила, что делать, если больше нечем платить по ипотеке

Если возникли проблемы с выплатой ипотеки, стоит обратиться в банк с заявлением о пересмотре условий. В этой ситуации не надо бояться идти в кредитное учреждение, ведь так можно избежать серьёзных последствий вплоть до выселения из квартиры. Об этом в беседе с Лайфом рассказала юрист Ирина Гукова, отметив, что при наличии определённых оснований можно получить отсрочку.

"Чаще всего отсрочка предоставляется в случае возникновения временных проблем (при потере работы, увольнении, серьёзной болезни) либо каких-то других экстренных ситуаций. Важно помнить, что такие рассрочки могут повлиять на длительность выплат и увеличить сумму процентов. Таким образом, рекомендуется в любом случае обращаться в банк", — подчеркнула она.

Специалист добавила, что многие банки готовы пойти навстречу и достаточно легко предоставляют отсрочку платежей и реструктуризацию кредита.

"Если ваш банк не готов предоставить реструктуризацию, вполне вероятно, что банк-конкурент сможет предоставить такую возможность. Худшим выбором в такой ситуации будет бездействие с накоплением просроченной задолженности", — добавила основатель юридической компании GAP.

Она уточнила, что при просрочке ипотеки есть риск получить штраф, а банк может взимать пени. Всё это значительно увеличит задолженность и ухудшит кредитную историю. Банк может сообщить обо всём этом кредитному бюро, что негативно повлияет на рейтинг должника.

"В зависимости от условий договора банк может инициировать взыскание имущества. То есть, например, если по условиям договора просрочка длится около шести месяцев, банк имеет право приступить к процессу взыскания имущества. Это приведёт к изъятию вашей недвижимости в пользу банка для дальнейшей реализации на торгах (электронном аукционе) для покрытия своих издержек", — объяснила Гукова.

По словам собеседницы Лайфа, если человек подал заявление в суд для того, чтобы его признали банкротом, банк может предоставить отсрочку выплат и пересмотреть остатки задолженности. Но в таком случае лучше обратиться к юристу, чтобы избежать правовых последствий, заключила юрист.