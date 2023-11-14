Путин: Почти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. В ходе беседы глава государства озвучил, что аочти 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году, а Файзуллин доложил о рекорде в строительстве.

"У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек, это 3,2 млн семей. Аварийного жилья мы расселили почти 2 млн кв. метров — 1,8 млн кв. метра, это 104,4 тысячи человек. И самое главное — ввод жилья — 83,6 млн кв. метра", — подчеркнул Путин.

По словам министра, к концу года ожидаются рекордные показатели по вводу жилья: 104 млн кв. метров.

"Рекорд! Надо строителей поблагодарить и поздравить", — отреагировал президент.