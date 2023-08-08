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8 августа, 14:00

Путин отметил хорошие темпы переселения россиян из аварийного жилья

Путин: В 2022 году россиян переселили с 3 млн кв. метров аварийного жилья

Переселение россиян из аварийного жилья — одна из приоритетных задач государства, ведущаяся по этому вопросу работа приносит хорошие результаты, и её нужно продолжать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, во время совещания о развитии строительной отрасли.

"Одна из важнейших задач, я уже много раз говорил об этом, — решить вопрос по аварийному жилью", заявил российский лидер.

Путин уточнил, что за 2022 год общая площадь аварийного жилья, жителей которого удалось переселить в новые дома, составила три миллиона квадратных метров. Президент назвал этот показатель очень хорошим и сообщил, что продолжать нужно в том же духе.

Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции контроля за оборотом табака

Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции контроля за оборотом табака

Ранее Путин рассказал о том, что около 400 тысяч российских семей с начала года улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Глава государства подчеркнул, что строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение для российской экономики и социальной сферы.

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ТАСС / Егор Алеев

Юрий Лысенко
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