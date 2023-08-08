Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции контроля за оборотом табака
Росалкогольрегулирование дополнительно займётся надзором за оборотом табачной продукции в России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещён на официальном портале правовой информации.
"Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками, возложив на неё дополнительно функции по контролю в области производства и оборота табачных изделий", — указано в тексте.
Причиной изменений называется необходимость улучшить государственное управление табачной отраслью. Правительству даётся полгода на решение организационных и финансовых моментов для реализации указа.
Также Путин подписал указ о приостановке действия некоторых пунктов налоговых договоров с США, странами Евросоюза и другими недружественными государствами.