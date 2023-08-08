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8 августа, 13:43

Путин возложил на Росалкогольрегулирование функции контроля за оборотом табака

Росалкогольрегулирование дополнительно займётся надзором за оборотом табачной продукции в России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещён на официальном портале правовой информации.

"Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками, возложив на неё дополнительно функции по контролю в области производства и оборота табачных изделий", — указано в тексте.

Причиной изменений называется необходимость улучшить государственное управление табачной отраслью. Правительству даётся полгода на решение организационных и финансовых моментов для реализации указа.

Путин на два года продлил действие указа об ответных мерах на санкции против РФ

Путин на два года продлил действие указа об ответных мерах на санкции против РФ

Также Путин подписал указ о приостановке действия некоторых пунктов налоговых договоров с США, странами Евросоюза и другими недружественными государствами.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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