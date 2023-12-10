Курская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ, два населённых пункта остались без света

Посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи.

"Населённые пункты остались без света. Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно", — написал он в своём телеграм-канале.