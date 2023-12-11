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11 декабря, 11:34

ВС РФ поразили два склада вооружения ВСУ у Чернобаевки

Российские военные поразили два склада вооружения Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены два склада вооружения в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области", — говорится в сообщении ведомства.

Также, по данным МО РФ, удары нанесены по живой силе и военной технике противника в 107 районах.

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А ранее в Минобороны рассказали, что на Южно-Донецком направлении силами российских военнослужащих было сорвано три попытки ротации военных ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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