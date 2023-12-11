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11 декабря, 04:28

Группировка "Восток" сорвала три попытки ротации ВСУ под Донецком

Минобороны: ВС РФ пресекли три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Армия России продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, на Южно-Донецком направлении силами российских военнослужащих было сорвано три попытки ротации военных Вооружённых сил Украины.

"В ходе активной обороны артиллерийским огнём пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого", — приводит слова офицера РИА "Новости".

Помимо того, артиллерия ВС РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации 58-й мотопехотной бригады и по скоплению живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположенным в районах населённых пунктов Урожайное и Новомихайловка соответственно. Также отличилась оперативно-тактическая авиация: в районе Парасковиевки российские лётчики успешно поразили украинские позиции.

Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного

Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного

Ранее Минобороны сообщало, что на Южно-Донецком направлении подразделения Восточной группировки российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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