Армия России продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, на Южно-Донецком направлении силами российских военнослужащих было сорвано три попытки ротации военных Вооружённых сил Украины.

"В ходе активной обороны артиллерийским огнём пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого", — приводит слова офицера РИА "Новости".

Помимо того, артиллерия ВС РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации 58-й мотопехотной бригады и по скоплению живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположенным в районах населённых пунктов Урожайное и Новомихайловка соответственно. Также отличилась оперативно-тактическая авиация: в районе Парасковиевки российские лётчики успешно поразили украинские позиции.