Российские военные нанесли поражение четырём бригадам ВСУ
ВС РФ нанесли огневое поражение четырём бригадам ВСУ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении подразделения Восточной группировки российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ. Потери противника составили до 80 военных, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
Это произошло в районах населённых пунктов Новодонецкое, Старомайорское, Новомихайловка, Никольское (ДНР) и Червоное (Запорожская область). Также ВСУ лишились двух автомобилей. А в результате контрбатарейной борьбы были поражены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация".
Ранее Лайф писал, что ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении до 60 бойцов, двое сдались в плен. Кроме того, российские военные уничтожили там два украинских автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".