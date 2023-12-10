Российские военные нанесли поражение четырём бригадам ВСУ

На Южно-Донецком направлении подразделения Восточной группировки российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ. Потери противника составили до 80 военных, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Это произошло в районах населённых пунктов Новодонецкое, Старомайорское, Новомихайловка, Никольское (ДНР) и Червоное (Запорожская область). Также ВСУ лишились двух автомобилей. А в результате контрбатарейной борьбы были поражены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация".