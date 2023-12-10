Минобороны показало первое видео применения вертолётов Ка-52М в зоне СВО

Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52М нанесли удар позициям Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Первое сообщение Минобороны РФ о применении этих модернизированных боевых машин в зоне специальной военной операции появилось утром 10 декабря на официальном сайте ведомства.

Кадры боевой работы вертолётов Ка-52М в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ

В сообщении говорится, что экипажи армейской авиации успешно выполнили задачу по поддержке сухопутных войск. Ракетами были поражены пункт управления и бронетехника украинских военных. Удар был нанесён по координатам, переданным авиационным наводчиком, который впоследствии подсказал попадание.

"Противодействие со стороны противника отсутствовало в данном вылете. Вернулись без происшествий", — рассказал лётчик с позывным Оса.