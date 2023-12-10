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Регион
Опубликовано 10 декабря 2023, 03:27
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Минобороны показало первое видео применения вертолётов Ка-52М в зоне СВО

Минобороны впервые сообщило о применении вертолётов Ка-52М в зоне СВО

Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52М нанесли удар позициям Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Первое сообщение Минобороны РФ о применении этих модернизированных боевых машин в зоне специальной военной операции появилось утром 10 декабря на официальном сайте ведомства.

Кадры боевой работы вертолётов Ка-52М в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ

В сообщении говорится, что экипажи армейской авиации успешно выполнили задачу по поддержке сухопутных войск. Ракетами были поражены пункт управления и бронетехника украинских военных. Удар был нанесён по координатам, переданным авиационным наводчиком, который впоследствии подсказал попадание.

"Противодействие со стороны противника отсутствовало в данном вылете. Вернулись без происшествий", — рассказал лётчик с позывным Оса.

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Под Купянском ударные вертолёты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Лайф сообщал, что 25 октября Минобороны впервые сообщило о перехвате американских ракет ATACMS в зоне СВО. Также российские военнослужащие сбили зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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mil.ru

Алексей Соловьёв
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