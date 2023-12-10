Минобороны показало первое видео применения вертолётов Ка-52М в зоне СВО
Минобороны впервые сообщило о применении вертолётов Ка-52М в зоне СВО
Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52М нанесли удар позициям Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Первое сообщение Минобороны РФ о применении этих модернизированных боевых машин в зоне специальной военной операции появилось утром 10 декабря на официальном сайте ведомства.
Кадры боевой работы вертолётов Ка-52М в зоне СВО. Видео © Минобороны РФ
В сообщении говорится, что экипажи армейской авиации успешно выполнили задачу по поддержке сухопутных войск. Ракетами были поражены пункт управления и бронетехника украинских военных. Удар был нанесён по координатам, переданным авиационным наводчиком, который впоследствии подсказал попадание.
"Противодействие со стороны противника отсутствовало в данном вылете. Вернулись без происшествий", — рассказал лётчик с позывным Оса.
Лайф сообщал, что 25 октября Минобороны впервые сообщило о перехвате американских ракет ATACMS в зоне СВО. Также российские военнослужащие сбили зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.