Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного
МО РФ: До 160 военнослужащих потеряли ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска в ходе специальной военной операции нанесли огневое поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ в районах Сладкого, Никольского и Урожайного. Об этом сообщили журналистам на брифинге в четверг, 7 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.
В результате противник потерял на Южно-Донецком направлении до 160 военных и артиллерийскую систему М777 американского производства. Среди других потерь украинской армии на данном направлении в военном ведомстве назвали две боевые бронированные машины и три автомобиля.
"Подразделения группировки войск "Восток" при взаимодействии со штурмовой армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны", — проинформировали в министерстве.
На днях ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении за сутки до 100 человек. Также благодаря эффективному взаимодействию российской армейской авиации и артиллерии противник потерпел разгром в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область).
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