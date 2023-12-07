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Опубликовано 7 декабря 2023, 11:37

Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного

МО РФ: До 160 военнослужащих потеряли ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска в ходе специальной военной операции нанесли огневое поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ в районах Сладкого, Никольского и Урожайного. Об этом сообщили журналистам на брифинге в четверг, 7 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате противник потерял на Южно-Донецком направлении до 160 военных и артиллерийскую систему М777 американского производства. Среди других потерь украинской армии на данном направлении в военном ведомстве назвали две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Восток" при взаимодействии со штурмовой армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны", проинформировали в министерстве.

ВСУ за сутки потеряли до 245 солдат на одном из важных участков фронта
ВСУ за сутки потеряли до 245 солдат на одном из важных участков фронта

На днях ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении за сутки до 100 человек. Также благодаря эффективному взаимодействию российской армейской авиации и артиллерии противник потерпел разгром в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область).

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Getty Images / John Moore

Марина Калегина
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