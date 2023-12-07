Трём украинским бригадам нанесено огневое поражение в районах Сладкого, Никольского и Урожайного

Российские войска в ходе специальной военной операции нанесли огневое поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ в районах Сладкого, Никольского и Урожайного. Об этом сообщили журналистам на брифинге в четверг, 7 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате противник потерял на Южно-Донецком направлении до 160 военных и артиллерийскую систему М777 американского производства. Среди других потерь украинской армии на данном направлении в военном ведомстве назвали две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Восток" при взаимодействии со штурмовой армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны", — проинформировали в министерстве.