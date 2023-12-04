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Опубликовано 4 декабря 2023, 11:38

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении за сутки до 100 человек

Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 4 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.

Благодаря эффективному взаимодействию российской армейской авиации и артиллерии противник потерпел разгром в районе населённого пункта Приютное Запорожской области.

"Потери противника составили до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", сообщили в военном ведомстве.

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Напомним, что 29 ноября российские военнослужащие освободили село Артёмовское, находящееся в Донецкой Народной Республике. ВСУ бежали оттуда, бросив убитых и раненых. Часть украинцев сдалась в плен. Таким образом, за минувшую неделю ВС РФ значительно улучшили своё положение по переднему краю Донецкого направления.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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