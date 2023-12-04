Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении за сутки до 100 человек

Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 4 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.