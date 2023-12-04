Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении за сутки до 100 человек
Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 4 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.
Благодаря эффективному взаимодействию российской армейской авиации и артиллерии противник потерпел разгром в районе населённого пункта Приютное Запорожской области.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", — сообщили в военном ведомстве.
Напомним, что 29 ноября российские военнослужащие освободили село Артёмовское, находящееся в Донецкой Народной Республике. ВСУ бежали оттуда, бросив убитых и раненых. Часть украинцев сдалась в плен. Таким образом, за минувшую неделю ВС РФ значительно улучшили своё положение по переднему краю Донецкого направления.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo