Украинок в ВСУ оставили без женской формы на пять лет
Сержант ВСУ: Женской формы в украинских войсках не будет ещё пять лет
В украинских войсках нет женской формы, она появится только через пять лет. Об этом рассказала сержант ВС Украины и военный медик Алина Сарнацкая.
"Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, — это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую", — приводит слова Сарнацкой издание New Voice.
По её словам, сейчас украинские военнослужащие женского пола могут получить специальную форму только через волонтёров, так как войска нуждаются больше в вооружении.
Ранее Лайф писал, что женская мобилизация станет началом конца правления киевского режима. Эксперты отмечают, что возможный призыв женщин не повлияет на эффективность ВСУ. В октябре Минобороны страны сообщало, что число женщин-военных на Украине за последние два года увеличилось на 40%. Сейчас, по данным ведомства, службу в ВСУ проходят около 43 тысяч женщин.
Getty Images / Enes Yildirim