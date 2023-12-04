Украинок в ВСУ оставили без женской формы на пять лет

В украинских войсках нет женской формы, она появится только через пять лет. Об этом рассказала сержант ВС Украины и военный медик Алина Сарнацкая.

"Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, — это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую", — приводит слова Сарнацкой издание New Voice.

По её словам, сейчас украинские военнослужащие женского пола могут получить специальную форму только через волонтёров, так как войска нуждаются больше в вооружении.