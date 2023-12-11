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Опубликовано 11 декабря 2023, 11:10
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На Украине погиб ещё один актёр из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ

На Украине погиб актёр сериала "Возвращение Мухтара" Андрей Павленко

Андрей Павленко. Обложка © Kino-teatr.ru / "По законам военного времени – 2" (2018 год, Россия, Украина). Режиссёр Максим Мехеда

Андрей Павленко. Обложка © Kino-teatr.ru / "По законам военного времени – 2" (2018 год, Россия, Украина). Режиссёр Максим Мехеда

В рядах ВСУ погиб известный украинский актёр Андрей Павленко, снимавшийся в российском телесериале "Возвращение Мухтара". Об этом сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в соцсетях.

По словам супруги актёра, Павленко погиб накануне, 10 декабря. Информация о причинах его гибели отсутствует.

Андрей Павленко снимался в нескольких сезонах "Возвращения Мухтара", отметился ролями в сериале "Ментовские войны. Одесса", а также в фильме "По законам военного времени – 2". У него остались жена и двое детей.

На Украине погиб 35-летний актёр сериала "Нюхач" Алексей Хильский
На Украине погиб 35-летний актёр сериала "Нюхач" Алексей Хильский

Ранее Лайф писал, что ещё один актёр из сериала "Возвращение Мухтара", Василий Кухарский, погиб на Украине. Он, как и его коллега Андрей Павленко, сражался на стороне ВСУ.

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Ян Поланин
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