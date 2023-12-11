На Украине погиб ещё один актёр из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ
На Украине погиб актёр сериала "Возвращение Мухтара" Андрей Павленко
Андрей Павленко. Обложка © Kino-teatr.ru / "По законам военного времени – 2" (2018 год, Россия, Украина). Режиссёр Максим Мехеда
В рядах ВСУ погиб известный украинский актёр Андрей Павленко, снимавшийся в российском телесериале "Возвращение Мухтара". Об этом сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в соцсетях.
По словам супруги актёра, Павленко погиб накануне, 10 декабря. Информация о причинах его гибели отсутствует.
Андрей Павленко снимался в нескольких сезонах "Возвращения Мухтара", отметился ролями в сериале "Ментовские войны. Одесса", а также в фильме "По законам военного времени – 2". У него остались жена и двое детей.
Ранее Лайф писал, что ещё один актёр из сериала "Возвращение Мухтара", Василий Кухарский, погиб на Украине. Он, как и его коллега Андрей Павленко, сражался на стороне ВСУ.