На Украине погиб ещё один актёр из "Возвращения Мухтара", воевавший за ВСУ

В рядах ВСУ погиб известный украинский актёр Андрей Павленко, снимавшийся в российском телесериале "Возвращение Мухтара". Об этом сообщила его супруга Дарья Орехова на своей странице в соцсетях.

По словам супруги актёра, Павленко погиб накануне, 10 декабря. Информация о причинах его гибели отсутствует.

Андрей Павленко снимался в нескольких сезонах "Возвращения Мухтара", отметился ролями в сериале "Ментовские войны. Одесса", а также в фильме "По законам военного времени – 2". У него остались жена и двое детей.