Вступивший в ВСУ актёр из "Возвращения Мухтара" Кухарский погиб на Украине

Вступивший в ряды ВСУ актёр из сериалов "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны" Василий Кухарский погиб на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского театра на Подоле, где ранее работал артист.

Из сообщения театра следует, что Кухарский погиб 7 декабря — практически сразу после своего 42-го дня рождения. Российско-украинский актёр известен нашему зрителю по ролям в ряде популярных проектов, среди которых, помимо прочих, фильмы "Майор и магия", "Реквием для свидетеля" и "Отряд".