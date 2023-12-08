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8 декабря, 08:53

Вступивший в ВСУ актёр из "Возвращения Мухтара" Кухарский погиб на Украине

<p>Василий Кухарский. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/post/31582/foto/827954/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Василий Кухарский. Обложка © Kino-teatr.ru

Вступивший в ряды ВСУ актёр из сериалов "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны" Василий Кухарский погиб на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского театра на Подоле, где ранее работал артист.

Из сообщения театра следует, что Кухарский погиб 7 декабря — практически сразу после своего 42-го дня рождения. Российско-украинский актёр известен нашему зрителю по ролям в ряде популярных проектов, среди которых, помимо прочих, фильмы "Майор и магия", "Реквием для свидетеля" и "Отряд".

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Ранее на Украине погиб воевавший в составе ВСУ британский наёмник Кристофер Перриман. До этого он служил снайпером в королевской армии.

Матвей Константинов
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