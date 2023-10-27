Нашли в канализации: Появились шокирующие подробности гибели пропавшего британского наёмника

Гибель пропавшего на Украине в августе британского наёмника Дэниела Берка подтвердил его отец. По его словам, результаты проведённого ДНК-теста оказались положительными.

По данным The Sun, мужчину мог застрелить другой иностранец, который воевал в составе Вооружённых сил Украины. Тело военнослужащего обнаружили в канализации на полигоне в подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Его помог найти австралийско-алжирский наёмник по имени Абдельфетах Нурин. Предположительно, он и сообщил правоохранителям, что застрелил Берка, причём подчеркнул, что сделал это по ошибке.

Сначала Нурин говорил, что перед исчезновением Берк был с ним на полигоне, однако затем ушёл без него. Позже он признался, что совершил преступление.