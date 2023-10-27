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27 октября, 18:05
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Нашли в канализации: Появились шокирующие подробности гибели пропавшего британского наёмника

Sun: Тело пропавшего на Украине британского наёмника Берка нашли в канализации

<p>Британский наёмник Дэниел Берк. Обложка © Twitter / Nadia Cecchin</p>

Британский наёмник Дэниел Берк. Обложка © Twitter / Nadia Cecchin

Гибель пропавшего на Украине в августе британского наёмника Дэниела Берка подтвердил его отец. По его словам, результаты проведённого ДНК-теста оказались положительными.

По данным The Sun, мужчину мог застрелить другой иностранец, который воевал в составе Вооружённых сил Украины. Тело военнослужащего обнаружили в канализации на полигоне в подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Его помог найти австралийско-алжирский наёмник по имени Абдельфетах Нурин. Предположительно, он и сообщил правоохранителям, что застрелил Берка, причём подчеркнул, что сделал это по ошибке.

Сначала Нурин говорил, что перед исчезновением Берк был с ним на полигоне, однако затем ушёл без него. Позже он признался, что совершил преступление.

"Очевидно я, но это было не намеренное убийство", — так Нурин ответил на вопрос, кто убил Берка.

Кто и зачем зачищает иностранных наёмников на Украине

Кто и зачем зачищает иностранных наёмников на Украине

Как сообщал Лайф, об исчезновении Дэниела Берка стало известно в середине августа. Наёмник успел повоевать в Афганистане и Сирии, а на Украину приехал в 2022 году. При этом пропал он не во время боёв. Все вещи мужчины остались в его квартире в городе Запорожье. После случившегося отец Берка просил Скотленд-Ярд расследовать исчезновение сына. Британские военные эксперты не исключали, что 36-летнего мужчину могли убить из-за денег сослуживцы.

Никита Осипов
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