ВС РФ за прошедшие сутки отбили четыре атаки противника на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и БМП Bradley. Об этом говорится в публикации Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Шумы в ДНР. <…> Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих", — говорится в публикации.

Помимо того, украинская армия лишилась двух танков, американской боевой машины пехоты Bradley, трёх боевых бронированных машин, двух гаубиц "Мста-Б", САУ "Акация", орудия Д-20 и гаубицы Д-30.