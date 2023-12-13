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Опубликовано 13 декабря 2023, 11:25

ВСУ потеряли до 250 военных в четырёх атаках на Донецком направлении

ВС РФ за прошедшие сутки отбили четыре атаки противника на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и БМП Bradley. Об этом говорится в публикации Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Шумы в ДНР. <…> Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250 военнослужащих", говорится в публикации.

Помимо того, украинская армия лишилась двух танков, американской боевой машины пехоты Bradley, трёх боевых бронированных машин, двух гаубиц "Мста-Б", САУ "Акация", орудия Д-20 и гаубицы Д-30.

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Ранее в Минобороны сообщали о том, что российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив живую силу и боевую технику противника. В результате боёв противник лишился 185 бойцов, а также потерял три автомобиля.

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Getty Images / Pierre Crom

Юрий Лысенко
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