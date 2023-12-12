Российские военные за сутки отразили 5 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив живую силу и боевую технику противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово Донецкой Народной Республики, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — отмечается в сообщении министерства.

Вместе с тем в российском оборонном ведомстве добавили, что в результате боёв противник лишился 185 бойцов, а также потерял три автомобиля.