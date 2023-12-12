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Опубликовано 12 декабря 2023, 11:36

Российские военные за сутки отразили 5 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив живую силу и боевую технику противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кирово Донецкой Народной Республики, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", — отмечается в сообщении министерства.

Вместе с тем в российском оборонном ведомстве добавили, что в результате боёв противник лишился 185 бойцов, а также потерял три автомобиля.

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А ранее стало известно, что украинские военные потеряли сотни солдат в 18 провальных атаках на территории Донецкой Народной Республики. Подразделения Южной группировки войск за предыдущие сутки нанесли поражение живой силе и технике, ликвидировав 200 бойцов, а также уничтожив по две боевые бронированные машины и гаубицы Д-30.

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VK / Минобороны России

Николь Вербер
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