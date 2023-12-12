Глава СНБО Украины признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд Контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Надежды, которые киевские власти и простые граждане возлагали на контрнаступление, не оправдались. Это в интервью компании "Би-би-си" признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Надежды были, но они не оправдались, — сказал он, назвав излишний оптимизм ошибкой. — Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником".

Также, по словам Данилова, старые методички НАТО по ведению войны уже не работают, и их нужно "отправить обратно в архивы". Сегодняшнюю ситуацию на фронте он описал как очень сложную.

Авторы Александра Вишнякова