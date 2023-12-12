В США признали провальным обучение ВСУ на американский манер

Перед контрнаступлением инструкторы из США обучали украинских военнослужащих на американский манер, беря за примеры операции в других странах. Об этом сообщает американское издание New York Times.

"Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделывания украинской армии на американский манер. По мнению критиков, именно такого подхода Соединённые Штаты придерживались во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, но в основном безуспешно", — говорится в сообщении.

В издании признают, что в ходе контрнаступления украинская армия понесла большие потери, тогда как российские военные отличились эффективностью обороны. В США же, по информации журналистов, ожидают, что ВСУ смогут закрепить свои успехи на фронте в следующем году, если американские специалисты продолжат сотрудничать с украинской армией.