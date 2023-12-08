На Западе усомнились в способности ВСУ провести новое контрнаступление в 2024 году

Украина, вероятно, не сможет провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов.

"Украине нужно время на восстановление, возможно, у неё не будет возможности организовать ещё одно серьёзное контрнаступление до 2025 года", — пишет издание.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время ВСУ якобы готовятся к "новым контрнаступательным и оборонительным операциям". Однако, по информации западных дипломатов и военных стратегов, Киев переходит только к обороне. В качестве примера зарубежное издание рассказало о ситуации под Красным Лиманом. Там военные ВСУ активно начали рыть траншеи.