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Регион
Опубликовано 8 декабря 2023, 16:20
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На Западе усомнились в способности ВСУ провести новое контрнаступление в 2024 году

WSJ: ВСУ вряд ли проведут новое крупное контрнаступление до 2025 года

Украина, вероятно, не сможет провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов.

"Украине нужно время на восстановление, возможно, у неё не будет возможности организовать ещё одно серьёзное контрнаступление до 2025 года", пишет издание.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время ВСУ якобы готовятся к "новым контрнаступательным и оборонительным операциям". Однако, по информации западных дипломатов и военных стратегов, Киев переходит только к обороне. В качестве примера зарубежное издание рассказало о ситуации под Красным Лиманом. Там военные ВСУ активно начали рыть траншеи.

Киев придумал очередное оправдание провала украинского наступления
Киев придумал очередное оправдание провала украинского наступления

А ранее западные СМИ сообщили, что план контрнаступления ВСУ фактически подготовили США. При этом журналисты отмечают, что Вашингтон просчитался с тем, насколько Вооружённые силы Украины за короткое время можно довести до западных стандартов.

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Getty Images / John Moore

Дарья Нарыкова
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