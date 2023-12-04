Киев придумал очередное оправдание провала украинского наступления

Широко разрекламированное Киевом контрнаступление Вооружённых сил Украины обернулось полным провалом из-за отсутствия поддержки с воздуха. Как передаёт газета Washington Post, такое заявление в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином сделал бывший руководитель украинского Минобороны Алексей Резников.

Западные журналисты сообщают, что киевский чиновник в разговоре со своим американским коллегой рассказал об основных причинах провала наступления ВСУ. Резников доложил главе Министерства обороны Соединённых Штатов, что бронетехнику украинцев уничтожают военная авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия.

"По его словам, без поддержки с воздуха единственным вариантом было бы использовать артиллерию для обстрела российских позиций, сходить с машин и двигаться пешком", — говорится в материале.

Также среди причин неудавшегося наступления было озвучено отсутствие достаточного пространства для совершения манёвров из-за большого количества мин и танковых засад.