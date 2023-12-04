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Опубликовано 4 декабря 2023, 20:08

Киев придумал очередное оправдание провала украинского наступления

WP: Киев назвал отсутствие поддержки с воздуха причиной провала наступления ВСУ

Широко разрекламированное Киевом контрнаступление Вооружённых сил Украины обернулось полным провалом из-за отсутствия поддержки с воздуха. Как передаёт газета Washington Post, такое заявление в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином сделал бывший руководитель украинского Минобороны Алексей Резников.

Западные журналисты сообщают, что киевский чиновник в разговоре со своим американским коллегой рассказал об основных причинах провала наступления ВСУ. Резников доложил главе Министерства обороны Соединённых Штатов, что бронетехнику украинцев уничтожают военная авиация, беспилотные летательные аппараты и артиллерия.

"По его словам, без поддержки с воздуха единственным вариантом было бы использовать артиллерию для обстрела российских позиций, сходить с машин и двигаться пешком", — говорится в материале.

Также среди причин неудавшегося наступления было озвучено отсутствие достаточного пространства для совершения манёвров из-за большого количества мин и танковых засад.

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Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины за полгода безуспешного контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. Такие данные глава Минобороны РФ Сергей Шойгу привёл на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

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Getty Images / Anadolu

Алексей Соловьёв
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