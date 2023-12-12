Депутат от украинской партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу внёс в Верховную раду законопроект, который вводит обязательные молитвы за победу ВСУ. Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован на сайте украинского парламента.

По словам автора инициативы, похожими способами раньше пользовался премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, когда в мае 1940 года учредил Национальный день молитвы и почти сразу Лондон смог эвакуировать британские войска из французского Дюнкерке. Но Мазурашу отметил, что, в отличие от западных стран, на Украине мольба должна звучать ежедневно.

Руководитель идеологического отдела телеканала "Царьград" Михаил Тюренков уверен, что молитва действительно сильнее оружия, однако Украине это не поможет. Дело в масштабных гонениях церкви в Незалежной, объясняет он.

"Христианская молитва — это не магические ритуалы, а общение с Богом. И только по Его воле совершаются чудеса. Сколько бы молитв и заклинаний ни произносили украинские гонители Православной церкви, служащие западному сатанинскому Содому, это не приведёт их к победе", — сказал эксперт, добавив, что искренняя молитва приведёт бойцов ВСУ к покаянию и глубинному изменению сознания, а впоследствии — и к переходу на сторону Российской армии.