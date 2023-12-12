ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 декабря 2023, 17:55
3256

Украинцев вздумали заставить каждый день молиться за ВСУ

Верховную раду просят сделать обязательной ежедневную молитву за победу ВСУ

Депутат от украинской партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу внёс в Верховную раду законопроект, который вводит обязательные молитвы за победу ВСУ. Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован на сайте украинского парламента.

По словам автора инициативы, похожими способами раньше пользовался премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, когда в мае 1940 года учредил Национальный день молитвы и почти сразу Лондон смог эвакуировать британские войска из французского Дюнкерке. Но Мазурашу отметил, что, в отличие от западных стран, на Украине мольба должна звучать ежедневно.

Руководитель идеологического отдела телеканала "Царьград" Михаил Тюренков уверен, что молитва действительно сильнее оружия, однако Украине это не поможет. Дело в масштабных гонениях церкви в Незалежной, объясняет он.

"Христианская молитва — это не магические ритуалы, а общение с Богом. И только по Его воле совершаются чудеса. Сколько бы молитв и заклинаний ни произносили украинские гонители Православной церкви, служащие западному сатанинскому Содому, это не приведёт их к победе", — сказал эксперт, добавив, что искренняя молитва приведёт бойцов ВСУ к покаянию и глубинному изменению сознания, а впоследствии — и к переходу на сторону Российской армии.
Пленный боец ВСУ рассказал о "молитве националиста", с которой начиналось его утро
Пленный боец ВСУ рассказал о "молитве националиста", с которой начиналось его утро

А ранее Лайф писал, что Киеву нужны новые меры. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США располагают средствами всего на "пару недель" помощи Украине и если администрации Джо Байдена не удастся получить дополнительное финансирование, то "горшочек будет пуст".

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Религия
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar