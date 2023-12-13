Российская авиация уничтожила цеха сборки БПЛА на Украине

ВС РФ нанесли удары по четырём складам ВСУ, а также уничтожили цеха, где проводились сборка и ремонт БПЛА украинской армии. Об успехах российской оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан", — сказано в публикации.