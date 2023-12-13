Российская авиация уничтожила цеха сборки БПЛА на Украине
Минобороны: ВС РФ поразили четыре склада ВСУ и уничтожили цеха сборки БПЛА
ВС РФ нанесли удары по четырём складам ВСУ, а также уничтожили цеха, где проводились сборка и ремонт БПЛА украинской армии. Об успехах российской оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан", — сказано в публикации.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия на Краснолиманском направлении за последние сутки потеряла до ста бойцов. И всё это не без участия российских вооружённых сил и, в частности, группировки "Центр", которая отразила атаку штурмовиков ВСУ.
Vk / Минобороны России