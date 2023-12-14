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14 декабря, 06:37

ВС России уничтожили склады двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

За минувшие сутки ВС России уничтожили склады 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области", — рассказали в ведомстве.

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Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении, в частности, цехов по сборке и ремонту беспилотников ВСУ. Кроме того, противник лишился радиолокационной станции кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан".

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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