ВС России уничтожили склады двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

За минувшие сутки российские военные в зоне спецоперации уничтожили склады 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло в Херсонской и Запорожской областях.

"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области", — рассказали в ведомстве.