ВС России уничтожили склады двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
За минувшие сутки российские военные в зоне спецоперации уничтожили склады 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло в Херсонской и Запорожской областях.
"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области", — рассказали в ведомстве.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении, в частности, цехов по сборке и ремонту украинских беспилотников. Кроме того, противник лишился радиолокационной станции кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ