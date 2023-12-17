Российские десантники захватили девять опорных пунктов ВСУ под Артёмовском

За прошлую неделю российские десантники сумели захватить девять опорных пунктов ВСУ, расположенных севернее Артёмовска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Подразделения тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артёмовска. Линия обороны ВСУ на этом участке представляла разветвлённую сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами. Каждый из них был капитально перекрыт защитными конструкциями", — пояснил командир расчёта ПТРК с позывным Шанс, награждённый орденом Мужества за выполнение поставленных задач в ходе штурма позиций ВСУ.

Самый быстрый штурм опорного пункта был произведён всего за 40 минут, тогда как захват наиболее укреплённого опорника длился порядка двух суток. Всех штурмовиков представили к государственным наградам, добавили в ведомстве.