Российские десантники захватили девять опорных пунктов ВСУ под Артёмовском
МО РФ: Десантники овладели сетью из девяти опорных пунктов ВСУ под Артёмовском
За прошлую неделю российские десантники сумели захватить девять опорных пунктов ВСУ, расположенных севернее Артёмовска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Подразделения тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артёмовска. Линия обороны ВСУ на этом участке представляла разветвлённую сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами. Каждый из них был капитально перекрыт защитными конструкциями", — пояснил командир расчёта ПТРК с позывным Шанс, награждённый орденом Мужества за выполнение поставленных задач в ходе штурма позиций ВСУ.
Самый быстрый штурм опорного пункта был произведён всего за 40 минут, тогда как захват наиболее укреплённого опорника длился порядка двух суток. Всех штурмовиков представили к государственным наградам, добавили в ведомстве.
Ранее глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что военные РФ за прошедшие сутки нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах на Донецком направлении.