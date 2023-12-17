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Регион
Опубликовано 17 декабря 2023, 11:37
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Армия России сокрушила логово командиров элитной бригады ВСУ, которой прочили дойти до Крыма

Минобороны: ВС РФ уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ и РСЗО HIMARS

ВС РФ удалось уничтожить командный пункт элитной 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура", которой некогда прочили дойти до Крыма, однако уже в ходе штурмов запорожского посёлка Работино подразделение сдулось. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ об успехах СВО за минувшие сутки.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ", — сказано в сообщении военного ведомства.

В публикации также отмечено, что Российской армии удалось уничтожить пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Константиновки в ДНР и склады с топливом для авиатехники украинской армии. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах.

Ещё два украинских дрона сбиты в небе над Волгоградской областью
Ещё два украинских дрона сбиты в небе над Волгоградской областью

Ранее в военном ведомстве сообщили о том, что бойцы группировки "Юг" нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах под Донецком. Российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп украинских бригад в районах Клещеевки и Победы.

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ТАСС / Александр Река

Юрий Лысенко
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