ВС РФ удалось уничтожить командный пункт элитной 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура", которой некогда прочили дойти до Крыма, однако уже в ходе штурмов запорожского посёлка Работино подразделение сдулось. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ об успехах СВО за минувшие сутки.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ", — сказано в сообщении военного ведомства.

В публикации также отмечено, что Российской армии удалось уничтожить пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Константиновки в ДНР и склады с топливом для авиатехники украинской армии. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах.