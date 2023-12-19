В Подмосковье сбит летевший к столице беспилотник Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе 19 декабря, 09:53 3163 3163 В Подмосковье сбит летевший к столице беспилотник. Обложка © Getty Images / Isaac Brekken

Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, ранее Лайф узнал, что в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский был введён план "Ковёр", который объявляется при обнаружении неопознанных объектов в небе. Рейсы перенаправили в Шереметьево.

Также утром 19 декабря в регионах РФ сбили четыре беспилотника: три БПЛА над Брянской областью, один — над Калужской.

Авторы Александра Вишнякова