В Подмосковье сбит летевший к столице беспилотник
Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе
В Подмосковье сбит летевший к столице беспилотник. Обложка © Getty Images / Isaac Brekken
Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее Лайф узнал, что в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский был введён план "Ковёр", который объявляется при обнаружении неопознанных объектов в небе. Рейсы перенаправили в Шереметьево.
Также утром 19 декабря в регионах РФ сбили четыре беспилотника: три БПЛА над Брянской областью, один — над Калужской.