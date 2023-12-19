На подлёте к трём аэропортам Москвы разворачивают все самолёты из-за плана "Ковёр"

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введён план "Ковёр", который объявляется при обнаружении в воздушном пространстве неопознанных объектов. По сведениям SHOT, самолёты в воздушные гавани не допускаются.

В настоящее время все воздушные суда, которые следовали в Домодедово, Внуково и Жуковский, направляются в столичный аэропорт Шереметьево.