На подлёте к трём аэропортам Москвы разворачивают все самолёты из-за плана "Ковёр"
План "Ковёр" ввели в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский
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В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введён план "Ковёр", который объявляется при обнаружении в воздушном пространстве неопознанных объектов. По сведениям SHOT, самолёты в воздушные гавани не допускаются.
В настоящее время все воздушные суда, которые следовали в Домодедово, Внуково и Жуковский, направляются в столичный аэропорт Шереметьево.
Ранее над аэропортом Внуково уже закрывали небо из-за сообщения о неизвестном объекте в районе Можайска. Тогда тоже был введён план "Ковёр", но вскоре московский аэропорт возобновил работу.