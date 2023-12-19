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19 декабря, 09:25
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На подлёте к трём аэропортам Москвы разворачивают все самолёты из-за плана "Ковёр"

План "Ковёр" ввели в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введён план "Ковёр", который объявляется при обнаружении в воздушном пространстве неопознанных объектов. По сведениям SHOT, самолёты в воздушные гавани не допускаются.

В настоящее время все воздушные суда, которые следовали в Домодедово, Внуково и Жуковский, направляются в столичный аэропорт Шереметьево.

План "Ковёр" ввели в аэропорту Внуково из-за украинского беспилотника

План "Ковёр" ввели в аэропорту Внуково из-за украинского беспилотника

Ранее над аэропортом Внуково уже закрывали небо из-за сообщения о неизвестном объекте в районе Можайска. Тогда тоже был введён план "Ковёр", но вскоре московский аэропорт возобновил работу.

Андрей Бражников
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