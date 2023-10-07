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7 октября, 02:48

План "Ковёр" ввели в аэропорту Внуково из-за украинского беспилотника

Московские аэропорты перенесли и отменили несколько рейсов на фоне заявления мэра столицы Сергея Собянина о попытке киевского режима атаковать город при помощи беспилотника. Во Внуково, где задержали сразу девять самолётов, был объявлен план "Ковёр", который к настоящему времени отменён.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", отстать от графика пришлось также аэропортам Домодедово и Шереметьево. В первом задержали лишь четыре рейса и два отменили, тогда как во втором отправили позже запланированного сразу пять авиалайнеров и ещё один вылет отменили.

Незадолго до этого Собянин сообщил, что БПЛА самолётного типа был уничтожен в Истринском округе. Сейчас место падения обломков летательного аппарата исследуют специалисты, мирные жители не пострадали, добавил он. Позже его слова подтвердили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на Москву

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на Москву

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Илья Пушкарев
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