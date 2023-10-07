План "Ковёр" ввели в аэропорту Внуково из-за украинского беспилотника

Московские аэропорты перенесли и отменили несколько рейсов на фоне заявления мэра столицы Сергея Собянина о попытке киевского режима атаковать город при помощи беспилотника. Во Внуково, где задержали сразу девять самолётов, был объявлен план "Ковёр", который к настоящему времени отменён.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", отстать от графика пришлось также аэропортам Домодедово и Шереметьево. В первом задержали лишь четыре рейса и два отменили, тогда как во втором отправили позже запланированного сразу пять авиалайнеров и ещё один вылет отменили.