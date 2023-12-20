В Германии указали на неприятную для Киева особенность западного оружия

Западное оружие, переданное Украине, оказалось непригодным для продолжительных боевых действий. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке.

"Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — написал репортёр в соцсети X.

По его словам, западное оружие способно показать свою эффективность только во время непродолжительных боевых столкновений.