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Регион
Опубликовано 20 декабря 2023, 09:09
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В Германии указали на неприятную для Киева особенность западного оружия

Журналист Рёпке: Западное оружие оказалось непригодным для длительного конфликта

Западное оружие, переданное Украине, оказалось непригодным для продолжительных боевых действий. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке.

"Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — написал репортёр в соцсети X.

По его словам, западное оружие способно показать свою эффективность только во время непродолжительных боевых столкновений.

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На Украине указали на плачевное положение ВСУ из-за недостатка западной техники

Ранее Лайф писал, что танки Leopard, поставленные Киеву странами Запада, не помогли украинской армии улучшить ситуацию на фронте. По мнению западных экспертов, британские Challenger и американские Abrams также не стали "волшебным оружием".

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Getty Images / John Moore

Ян Поланин
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