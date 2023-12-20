В Германии указали на неприятную для Киева особенность западного оружия
Журналист Рёпке: Западное оружие оказалось непригодным для длительного конфликта
Западное оружие, переданное Украине, оказалось непригодным для продолжительных боевых действий. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке.
"Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — написал репортёр в соцсети X.
По его словам, западное оружие способно показать свою эффективность только во время непродолжительных боевых столкновений.
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Ранее Лайф писал, что танки Leopard, поставленные Киеву странами Запада, не помогли украинской армии улучшить ситуацию на фронте. По мнению западных экспертов, британские Challenger и американские Abrams также не стали "волшебным оружием".
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