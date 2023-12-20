В Германии указали на неприятную для Киева особенность западного оружия
Журналист Рёпке: Западное оружие оказалось непригодным для длительного конфликта
Западное оружие, переданное Украине, оказалось непригодным для продолжительных боевых действий. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке.
"Мои контакты в украинской армии рассказывают мне: не хватает не только 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов, но и просто больше ничего не работает", — написал репортёр в соцсети X.
По его словам, западное оружие способно показать свою эффективность только во время непродолжительных боевых столкновений.
Ранее Лайф писал, что танки Leopard, поставленные Киеву странами Запада, не помогли украинской армии улучшить ситуацию на фронте. По мнению западных экспертов, британские Challenger и американские Abrams также не стали "волшебным оружием".
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