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Опубликовано 19 декабря 2023, 11:38

Шойгу: Сотни складов с боеприпасами, ремонтных цехов ВСУ поражены в ходе СВО

Российские военные поразили сотни складов с боеприпасами, цехов по производству и ремонту военной техники ВСУ в стратегической и оперативной глубине фронта противника. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В стратегической и оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станций выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику", — сказал он в ходе выступления на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Министр также добавил, что в тыловых центрах подготовки и формирования резервов наши бойцы ликвидировали тысячи украинских солдат, националистов и иностранных наёмников.

Шойгу: Более 270 участников СВО удостоены звания Героя России
Шойгу: Более 270 участников СВО удостоены звания Героя России

В расширенном заседании коллегии Минобороны, которое началось с минуты молчания по погибшим героям, принимает участие и президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с важными заявлениями: заверил, что Россия не откажется от целей специальной военной операции, отметил, что все участники СВО должны иметь равные социальные гарантии, назвал поддержку народа несокрушимой опорой армии и флота на СВО и призвал оснастить ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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