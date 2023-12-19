Шойгу: Сотни складов с боеприпасами, ремонтных цехов ВСУ поражены в ходе СВО
Российские военные поразили сотни складов с боеприпасами, цехов по производству и ремонту военной техники ВСУ в стратегической и оперативной глубине фронта противника. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"В стратегической и оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станций выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику", — сказал он в ходе выступления на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
Министр также добавил, что в тыловых центрах подготовки и формирования резервов наши бойцы ликвидировали тысячи украинских солдат, националистов и иностранных наёмников.
В расширенном заседании коллегии Минобороны, которое началось с минуты молчания по погибшим героям, принимает участие и президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с важными заявлениями: заверил, что Россия не откажется от целей специальной военной операции, отметил, что все участники СВО должны иметь равные социальные гарантии, назвал поддержку народа несокрушимой опорой армии и флота на СВО и призвал оснастить ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами.
ТАСС / Станислав Красильников