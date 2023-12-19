Шойгу: Сотни складов с боеприпасами, ремонтных цехов ВСУ поражены в ходе СВО

Российские военные поразили сотни складов с боеприпасами, цехов по производству и ремонту военной техники ВСУ в стратегической и оперативной глубине фронта противника. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В стратегической и оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станций выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику", — сказал он в ходе выступления на расширенном заседании коллегии военного ведомства.