Путин назвал поддержку народа несокрушимой опорой армии и флота на СВО

Поддержка бойцов СВО среди народа России беспрецедентна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

"Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплочённость людей разных национальностей и вероисповеданий", — сказал Путин, добавив, что именно это качество народа является самой надёжной и несокрушимой опорой для российских армии и флота.