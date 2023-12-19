Путин назвал поддержку народа несокрушимой опорой армии и флота на СВО

"Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплочённость людей разных национальностей и вероисповеданий", — сказал Путин, добавив, что именно это качество народа является самой надёжной и несокрушимой опорой для российских армии и флота.