Путин назвал поддержку народа несокрушимой опорой армии и флота на СВО
Путин: Поддержка бойцов СВО среди россиян беспрецедентна
Россияне беспрецедентно поддерживают бойцов СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
"Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплочённость людей разных национальностей и вероисповеданий", — сказал Путин, добавив, что именно это качество народа является самой надёжной и несокрушимой опорой для российских армии и флота.
Ранее в ходе выступления Путин выразил особые слова благодарности всем участникам СВО и объявил минуту молчания по погибшим героям. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции.
Kremlin.ru