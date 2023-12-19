Шойгу: Более 270 участников СВО удостоены звания Героя России

320 тысяч участников в специальной военной операции получили государственные награды, а 272 бойца были удостоены звания Героя России. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что российские военные и добровольцы проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность на поле боя. Мужественно действуют танкисты, мотострелки, десантники, морские пехотинцы, лётчики и артиллеристы.

"320 тысяч человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации", — уточнил Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

При этом особенно весомый вклад в обеспечение готовности к выполнению боевых задач, по его словам, вносят военно-политические органы. Как пояснил министр, офицеры-замполиты находятся в боевых порядках, разъясняют бойцам цели и задачи СВО, а также вселяют в них веру в победу.