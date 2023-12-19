Минные поля, пирамиды и рвы: Шойгу доложил о несокрушимых препятствиях для ВСУ на всей линии фронта
Шойгу доложил о создании 7 тысяч км минных полей на всей линии фронта
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил на расширенном заседании коллегии ведомства о создании несокрушимых препятствий для украинской армии на всей линии фронта на СВО.
"На всём протяжении соприкосновения, а это более 2000 км, создано 7000 км минных, полторы тысячи противотанковых заграждений — пирамид, два километра противотанковых рвов, 45 тысяч блиндажей, более 150 тысяч укрытий для техники. Глубина минирования составляет до 600 метров, что в два раза больше стандартна", — отметил глава Минобороны.
Напомним, заседание коллегии Минобороны открыл президент РФ Владимир Путин. Они начали совещание с минуты молчания по погибшим героям СВО. Путин подчеркнул, что Россия не откажется от целей специальной военной операции. Он также назвал лучшими в мире российские "Панцири", "Буки", С-300 и С-400. А Шойгу в свою очередь рассказал, что в ходе специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года.