Минные поля, пирамиды и рвы: Шойгу доложил о несокрушимых препятствиях для ВСУ на всей линии фронта

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил на расширенном заседании коллегии ведомства о создании несокрушимых препятствий для украинской армии на всей линии фронта на СВО.

"На всём протяжении соприкосновения, а это более 2000 км, создано 7000 км минных, полторы тысячи противотанковых заграждений — пирамид, два километра противотанковых рвов, 45 тысяч блиндажей, более 150 тысяч укрытий для техники. Глубина минирования составляет до 600 метров, что в два раза больше стандартна", — отметил глава Минобороны.