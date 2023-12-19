"Работают безотказно!": Путин назвал лучшими в мире российские "Панцири", "Буки", С-300 и С-400

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал лучшими в мире российские "Панцири", "Буки", а также ЗРС С-300 и ЗРС С-400. Но он подчеркнул, что система ПВО требует совершенствования.

"Наши знаменитые "Панцирь", "Бук", С-300, С-400 работают безотказно. Они лучшие в мире. Но то, что раньше мы не обращали внимание, считали, что это мелочь... Фанера, маленькие дрончики, но и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать", — объяснил российский лидер.

По оценке Путина, отечественный оборонно-промышленный комплекс быстрее и точнее реагирует на происходящие события. Он оперативно удовлетворяет потребности тех, кто воюет на поле боя. Президент выразил надежду на то, что так будет и дальше.