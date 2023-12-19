"Работают безотказно!": Путин назвал лучшими в мире российские "Панцири", "Буки", С-300 и С-400
Путин назвал лучшими в мире российские "Панцири", "Буки", С-300 и С-400
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны назвал лучшими в мире российские "Панцири", "Буки", а также ЗРС С-300 и ЗРС С-400. Но он подчеркнул, что система ПВО требует совершенствования.
"Наши знаменитые "Панцирь", "Бук", С-300, С-400 работают безотказно. Они лучшие в мире. Но то, что раньше мы не обращали внимание, считали, что это мелочь... Фанера, маленькие дрончики, но и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать", — объяснил российский лидер.
По оценке Путина, отечественный оборонно-промышленный комплекс быстрее и точнее реагирует на происходящие события. Он оперативно удовлетворяет потребности тех, кто воюет на поле боя. Президент выразил надежду на то, что так будет и дальше.
Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на атомных подводных лодках "Красноярск" и "Император Александр III". Корабли приступят к боевому дежурству в Тихоокеанском флоте. Путин пообещал и дальше наращивать морскую мощь России. Так, скоро спустят на воду ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А", строятся лодки "Ясень-М", на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск".
Vk / Минобороны России