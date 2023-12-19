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Опубликовано 19 декабря 2023, 08:13

ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 180 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Всего ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Противник потерял четыре бронетранспортёра и три автомобиля, а в ходе контрбатарейной борьбы — американскую артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30.

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Тем временем ВС РФ успешно отразили несколько попыток украинских беспилотников прорваться на территорию России. Первый дрон сбили над Брянской областью в 09:20 по Москве, второй — около 10:00, а третий — в 10:20.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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