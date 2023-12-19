ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 180 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Всего ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.