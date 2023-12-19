ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих на Донецком направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 180 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Всего ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Противник потерял четыре бронетранспортёра и три автомобиля, а в ходе контрбатарейной борьбы — американскую артиллерийскую систему М777, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
Тем временем ВС РФ успешно отразили несколько попыток украинских беспилотников прорваться на территорию России. Первый дрон сбили над Брянской областью в 09:20 по Москве, второй — около 10:00, а третий — в 10:20.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo