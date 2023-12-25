Непубличная позиция США в отношении конфликта на Украине стала большой проблемой для Киева. Об этом говорится в материале хорватского издания Advanced.

"Правда в том, что у США есть очень чёткий план для Украины и он предполагает её полный крах", — сказано в статье.

Издание отмечает, что Запад, по всей видимости, уже предаёт Украину, однако Владимир Зеленский либо не может этого понять, либо не готов принять этот факт. Или же он просто не готов публично это признать, справедливо опасаясь, что украинцы обвинят во всём случившемся его самого.

Также в тексте напоминают о том, что Украине не под силу противостоять России без поддержки Запада. Уже сейчас видно, как отсутствие помощи от партнёров сказывается на положении дел на передовой, и вполне вероятно, что в самом скором времени ВСУ начнут сдавать свои позиции в очень существенных масштабах.