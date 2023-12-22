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Регион
Опубликовано 22 декабря 2023, 20:09
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Китайские СМИ передали Зеленскому угрожающее послание

Sohu: Россия скоро начнёт подготовку к завершающему этапу спецоперации

Российская армия вскоре начнёт готовиться к последнему этапу специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказали авторы китайского издания Sohu.

"Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится — и максимум к концу декабря, после того как Украине придёт последний пакет помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации", — пишет издание.

Предположение журналистов основывается на том, что новый пакет помощи Штатов Украине может стать последним, а без поддержки Вашингтона ВСУ больше не смогут долго удерживать боевые позиции.

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Ранее Лайф сообщал, что новая западная помощь не светит Киеву из-за огромных потерь и проваленного контрнаступления. Также в США опасаются, что ВС РФ уничтожат репутацию M1 Abrams как самого лучшего танка.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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