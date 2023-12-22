Китайские СМИ передали Зеленскому угрожающее послание
Sohu: Россия скоро начнёт подготовку к завершающему этапу спецоперации
Российская армия вскоре начнёт готовиться к последнему этапу специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказали авторы китайского издания Sohu.
"Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится — и максимум к концу декабря, после того как Украине придёт последний пакет помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации", — пишет издание.
Предположение журналистов основывается на том, что новый пакет помощи Штатов Украине может стать последним, а без поддержки Вашингтона ВСУ больше не смогут долго удерживать боевые позиции.
Ранее Лайф сообщал, что новая западная помощь не светит Киеву из-за огромных потерь и проваленного контрнаступления. Также в США опасаются, что ВС РФ уничтожат репутацию M1 Abrams как самого лучшего танка.
t.me / Zelenskiy / Official