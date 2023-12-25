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25 декабря, 12:00

На Украине решили ещё больше ограничить в правах уехавших граждан

Нардеп Ивченко: Не вставших на учёт украинских беженцев могут лишить ряда прав

Уехавших за границу украинцев, которые не встанут на воинский учёт, могут лишить права на консульские и банковские услуги, в частности могут быть заблокированы банковские карты уклонистов. Об этом сообщил член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко.

"Одним из последствий, например, может быть [то, что] не будут предоставляться консульские услуги, то есть, если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить", — цитирует нардепа издание "Страна".

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Напомним, ранее глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что украинцев, которые укрываются от мобилизации за границей, нужно лишать пособий и ВНЖ, чтобы они возвращались на родину и шли на фронт. С идеей разрешить ущемлять в правах таких граждан согласилась замглавы Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

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Getty Images / Beata Zawrzel

Александра Вишнякова
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