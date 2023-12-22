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22 декабря, 09:27

Добровольно или принудительно: В Киеве пообещали любым способом набрать солдат в ВСУ

Спикер Минобороны Украины Павлюк: Нужное число людей в ВСУ будет набрано

Нужное для пополнения рядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) количество людей в любом случае будет набрано как добровольно, так и принудительно. Как уточнил спикер Министерства обороны Незалежной Илларион Павлюк, в ведомстве больше заинтересованы в "механизмах рекрутинга".

"Поскольку есть необходимость защитить страну, мы всё равно доберём то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации — всё равно придётся добирать", — отметил он в эфире телемарафона.

При этом Павлюк не уточнил, сколько конкретно солдат не хватает украинской армии.

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Как сообщал Лайф, на Украине наблюдаются серьёзные проблемы с набором людей в ВСУ: Владимир Зеленский заявил, что Генштаб армии просит его о мобилизации ещё до полумиллиона человек, а министр обороны Рустем Умеров анонсировал призыв на фронт тех, кто таки успел сбежать из Незалежной.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Никита Осипов
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