Добровольно или принудительно: В Киеве пообещали любым способом набрать солдат в ВСУ
Спикер Минобороны Украины Павлюк: Нужное число людей в ВСУ будет набрано
Нужное для пополнения рядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) количество людей в любом случае будет набрано как добровольно, так и принудительно. Как уточнил спикер Министерства обороны Незалежной Илларион Павлюк, в ведомстве больше заинтересованы в "механизмах рекрутинга".
"Поскольку есть необходимость защитить страну, мы всё равно доберём то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации — всё равно придётся добирать", — отметил он в эфире телемарафона.
При этом Павлюк не уточнил, сколько конкретно солдат не хватает украинской армии.
Как сообщал Лайф, на Украине наблюдаются серьёзные проблемы с набором людей в ВСУ: Владимир Зеленский заявил, что Генштаб армии просит его о мобилизации ещё до полумиллиона человек, а министр обороны Рустем Умеров анонсировал призыв на фронт тех, кто таки успел сбежать из Незалежной.
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