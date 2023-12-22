Добровольно или принудительно: В Киеве пообещали любым способом набрать солдат в ВСУ

Нужное для пополнения рядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) количество людей в любом случае будет набрано как добровольно, так и принудительно. Как уточнил спикер Министерства обороны Незалежной Илларион Павлюк, в ведомстве больше заинтересованы в "механизмах рекрутинга".

"Поскольку есть необходимость защитить страну, мы всё равно доберём то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации — всё равно придётся добирать", — отметил он в эфире телемарафона.