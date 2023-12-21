Власти Украины задумали мобилизовать сбежавших из страны мужчин, но ещё не знают как

В следующем, 2024 году украинские власти намерены мобилизовать граждан, которые покинули страну. Глава Минобороны Незалежной Рустем Умеров пригрозил ограничениями не желающим возвращаться для службы в ВСУ, однако не уточнил, какие именно санкции готовятся для уклонистов.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идёт о нашей стране. Мы направим им приглашение. Мы ещё обсуждаем, что должно произойти, если [уехавшие украинцы] не придут добровольно", — отметил он в беседе с Bild.

Умеров добавил, что будущих военных заранее уведомят о том, как проходит служба. Немецкая газета-таблоид пишет, что после начала специальной военной операции (СВО) с Украины в ФРГ приехало более 221 тысячи мужчин от 18 до 60 лет. При этом, по данным на декабрь 2023 года, в Германии проживает около 189 тысяч уклонистов.