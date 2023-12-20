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20 декабря, 07:50

Украинцы опять призвали Зеленского мобилизовать депутатов и чиновников

На сайте Зеленского появилась новая петиция с призывом мобилизовать депутатов

На сайте офиса Владимира Зеленского появилась ещё одна петиция с призывом мобилизовать депутатов. Автор указывает, что из-за законодательных пробелов возникает неравная ситуация при отборе граждан на фронт.

"Существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В частности, народные депутаты Украины, которые являются военнообязанными и забронированы на период мобилизации и военного положения, <...> не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", — говорится в документе.

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Подчёркивается, что это нарушает равенство украинцев перед конституционными обязанностями. К слову, за день петиция набрала 450 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.

Напомним, на Украине уже не первый раз пытаются разрешить мобилизацию чиновников. Так, ещё в августе депутат Рады Александр Дубинский внёс законопроект, предлагающий "по справедливости" мобилизовывать депутатов, чиновников и госслужащих. Очевидно, что документ не приняли, а сам Дубинский сейчас находится в СИЗО за то, что якобы помогал украинцам бежать от призыва на фронт. В начале декабря он написал подобную петицию, которая собрала необходимые 25 тысяч подписей и её теперь обязан рассмотреть Владимир Зеленский.

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Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency

Матвей Константинов
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