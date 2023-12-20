Украинцы опять призвали Зеленского мобилизовать депутатов и чиновников

На сайте офиса Владимира Зеленского появилась ещё одна петиция с призывом мобилизовать депутатов. Автор указывает, что из-за законодательных пробелов возникает неравная ситуация при отборе граждан на фронт.

"Существуют законодательные пробелы, которые приводят к неравным условиям мобилизации. В частности, народные депутаты Украины, которые являются военнообязанными и забронированы на период мобилизации и военного положения, <...> не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации", — говорится в документе.