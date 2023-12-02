Помогавший украинцам бежать от мобилизации депутат заявил о жестоком избиении в СИЗО

Адвокаты депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится под арестом по обвинению в госизмене, заявили, что его избили в СИЗО Киева. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале парламентария в субботу, 2 декабря.

"Неизвестные лица избили народного депутата, о чём он заявил своим адвокатам, а также администрации СИЗО. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра", — отметили адвокаты.

Они добавили, что сегодня днём Дубинский вместе с адвокатами ждал приезда полицейских для составления акта о телесных повреждениях. Депутат требовал оперативной реакции на произошедшее со стороны главы украинского Минюста Дениса Малюськи, генпрокурора Незалежной Андрея Костина и главы национальной полиции страны Игоря Клименко.

Адвокаты подчеркнули, что есть реальная угроза жизни Дубинского. По их мнению, кто-то заинтересован в физическом устранении депутата в киевском СИЗО. Юристы потребовали немедленно принять решение о переводе Дубинского в следственный изолятор Службы безопасности Украины (СБУ). Издание "Страна.ua", ссылаясь на письмо парламентария, переданное его защитниками, сообщило, что Дубинского избивали ночью на протяжении двух часов, после чего перевели в другую камеру.

"Там крепкая гематома, я смотрел. После я до утра сидел на стуле, в прихожей, часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая", — сказано в записке депутата.