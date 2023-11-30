На Украине бьют тревогу из-за новых "друзей" Зеленского

Украинские борцы с коррупцией всерьёз опасаются, что окружение Владимира Зеленского может превратиться в "новых олигархов". Об этом сообщает британская газета Financial Times.

"Причиной для беспокойства становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчётная команда советников вокруг Зеленского", — говорится в материале.

Как отметила украинская активистка Дарья Калинюк, чиновники могут сказочно разбогатеть, используя "различные схемы". На их большую возможность нажиться на населении Незалежной указал и сотрудник Национального демократического института Марчин Валецкий. Он выразил уверенность, что у депутатов Верховной рады крайне высокий потолок на пожертвования от юрлиц, а ограничений на доход вне политической деятельности просто нет.

Вместе с тем беспокойство вызывает и сама Служба безопасности Украины. В статье обратили внимание на довольно жёсткие методы, которые используются сотрудниками в отношении олигархов, а также их широкие полномочия службы и подотчётность киевской верхушке.