На Украине бьют тревогу из-за новых "друзей" Зеленского
FT: Советники и окружение Зеленского могут стать новыми олигархами
Украинские борцы с коррупцией всерьёз опасаются, что окружение Владимира Зеленского может превратиться в "новых олигархов". Об этом сообщает британская газета Financial Times.
"Причиной для беспокойства становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчётная команда советников вокруг Зеленского", — говорится в материале.
Как отметила украинская активистка Дарья Калинюк, чиновники могут сказочно разбогатеть, используя "различные схемы". На их большую возможность нажиться на населении Незалежной указал и сотрудник Национального демократического института Марчин Валецкий. Он выразил уверенность, что у депутатов Верховной рады крайне высокий потолок на пожертвования от юрлиц, а ограничений на доход вне политической деятельности просто нет.
Вместе с тем беспокойство вызывает и сама Служба безопасности Украины. В статье обратили внимание на довольно жёсткие методы, которые используются сотрудниками в отношении олигархов, а также их широкие полномочия службы и подотчётность киевской верхушке.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что на Украине осталась всего пара долларовых миллиардеров. За год их число снизилось с девяти до двух. Так, список богатейших людей Незалежной возглавляет глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 6,59 миллиарда долларов. А на второй строчке находится зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky