На Украине осталось всего два миллиардера

На Украине число долларовых миллиардеров за год уменьшилось с девяти до двух. Список богатейший людей страны возглавляет глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов. Об этом сообщает портал New Voice.

Список самых богатых украинцев на 2023 год. Фото © New Voice

Состояние Ахметова оценивается в 6,59 миллиарда долларов. За год его капитал сократился на 43%. Вторым миллиардером является владелец инвестиционно-консалтинговой группы компаний EastOne Group, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Его состояние уменьшилось на 34% — до $1,72 млрд.

На третьй строчке бывший лидер Незалежной Пётр Порошенко вместе со своим сыном Алексеем (кондитерская корпорация Roshen) с $954 млн. За год они потеряли 37% капитала. Также в десятке Галина и Александр Гереги (сеть магазинов "Эпицентр"), Влад Яценко (финтех-компания Revolut), Алексей Шевченко и Максим Литвин (онлайн-платформа для помощи в общении на английском Grammarly), Вадим Новинский (группа компаний "Смарт-холдинг"), Игорь Коломойский* (финансово-промышленная группа "Приват") и Андрей Веревский (крупнейший на Украине производитель подсолнечного масла "Кернел").

Всего лишь двух долларовых миллиардеров в Незалежной не было как минимум с 2006 года, когда начал публиковаться этот рейтинг. Также примечательно, что в этом году в список самых богатейших украинцев вошли не 100 человек, как обычно, а всего 30.

Ранее Лайф писал, что в Крыму были проданы первые национализированные объекты украинских олигархов. Результатом торгов стала сумма в более чем 815 миллионов рублей.