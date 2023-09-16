В Крыму проданы первые национализированные объекты украинских олигархов
Константинов: В Крыму продали восемь национализированных объектов за 815 млн
В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов. Сумма в более чем 815 миллионов рублей стала результатом торгов. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"Проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путём проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей", — написал он в телеграм-канале.
Причём, добавил парламентарий, в эти лоты входили объекты жилого фонда и коммерческой недвижимости. По словам Константинова, сейчас на открытых аукционах размещены сообщения о продаже четырёх жилых помещений. Планируется, что в результате торгов в бюджет Крыма поступит около 27 миллионов рублей.
Напомним, в Крыму в ноябре прошлого года национализировали имущество украинских олигархов. В списке насчитывается более 130 объектов. Также сообщалось об изъятии активов олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка. А в сентябре 2023 года на Украине национализировали имущество дизайнера Артемия Лебедева. Речь идёт о двух квартирах в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра.
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