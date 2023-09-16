В Крыму проданы первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов. Сумма в более чем 815 миллионов рублей стала результатом торгов. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

"Проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путём проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей", — написал он в телеграм-канале.