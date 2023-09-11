На Украине национализировали имущество Артемия Лебедева
Две квартиры Артемия Лебедева в Киеве передали Фонду госимущества Украины
Артемий Лебедев © ТАСС / Сергей Фадеичев
Правительство Украины передало активы российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева Фонду государственного имущества. Речь идёт о двух квартирах в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра, по решению Высшего антикоррупционного суда Незалежной (ВАКС) их конфисковали ещё в июле.
"Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля Артемия Лебедева в управление Фонда госимущества Украины", — говорится в сообщении на сайте фонда.
Напомним, украинские власти ещё в 2017 году внесли Артемия Лебедева в списки "невъездных", но после начала спецоперации он смог нарушить запрет Киева и посетить освобождённые территории. Дизайнер побывал в Донецке, Мариуполе и городе Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. А в марте СБУ заочно предъявила обвинение Лебедеву после репортажа с ЗАЭС.