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11 сентября, 19:18

На Украине национализировали имущество Артемия Лебедева

Две квартиры Артемия Лебедева в Киеве передали Фонду госимущества Украины

<p>Артемий Лебедев © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Артемий Лебедев © ТАСС / Сергей Фадеичев

Правительство Украины передало активы российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева Фонду государственного имущества. Речь идёт о двух квартирах в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра, по решению Высшего антикоррупционного суда Незалежной (ВАКС) их конфисковали ещё в июле.

"Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля Артемия Лебедева в управление Фонда госимущества Украины", — говорится в сообщении на сайте фонда.

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Напомним, украинские власти ещё в 2017 году внесли Артемия Лебедева в списки "невъездных", но после начала спецоперации он смог нарушить запрет Киева и посетить освобождённые территории. Дизайнер побывал в Донецке, Мариуполе и городе Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. А в марте СБУ заочно предъявила обвинение Лебедеву после репортажа с ЗАЭС.

Наталья Исакова
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